Відома співачка Анастасія Приходько і блогер Олег Машуковський емоційно помирилися в ефірі шоу «Співають всі».

Як відомо, непрості стосунки Приходько і Машуковського, які стали суддями пісенного проекту «Співають всі», з самого початку привертали увагу глядачів. Співачка і блогер неодноразово сварилися і влаштовували публічні розбірки, проте останнім часом їх відносини явно стали краще.

Остаточне примирення знаменитостей можна було спостерігати в недавньому епізоді шоу. Їм допоміг виступ одного з учасників шоу - Владислава Мелентьєва. Молодий хлопець співав настільки чуттєво, що вразив суддів і зміг пройти у фінал проекту.

Після виступу ведучий поговорив з виконавцем.

«А скажіть, будь ласка, ваші враження, що ви розчулили Машуковського, Приходько. Тому що вони були в конфлікті, а там вони обіймалися і плакали», - звернувся ведучий до молодого артиста.

«Ну, напевно, тому що музика зближує», - зауважив співак.

Потім глядачам показали кадри обіймів Машуковського і Приходько після номера Мелентьєва.

«Я з Луганська, він з Донецька. Я уявляю, що йому довелося пережити», - заплаканим голосом прокоментував виступ співака блогер.

«Моє сонце, та я уявляю», - відповіла Машуковському Приходько. Співачка намагалася заспокоїти блогера, хоча і сама, здавалося, була на межі сліз.

Нагадаємо, суддя "Співають всі" Приходько вразила образом, як у Анджеліни Джолі.

Як повідомляла Politeka, скандал Приходька з Машуковським на "Співають всі" отримав несподівану розв'язку.

Також Politeka писала, що суддя "Співають всі" після скандалів з Приходько і Могилевською "наїхав" на Пономарьова.