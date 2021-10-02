Наталія Могилевська задала Дзідзьо (Михайлу Хомі) цікаве питання, на що артист із задоволенням відповів
Як пише Politeka.net, Наталя Могилевська є зараз успішною співачкою, а також капітаном команди "Співають всі". Красуня на шоу записала відео з Дзідзьо, опублікувавши його в Instagram.
На відео Могилевська поставила питання: "Як вибрати собі зірковий псевдонім або потрібно залишати своє прізвище, як правильно чинити?".
"Ви згадайте в дитинстві, яка собака вам подобалася, кішечка, історію з дитинства згадуйте", - порадив Михайло.
"З дитинства все тягнеться... А ви що, не знали?",- підсумував Хома.
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"Пишіть в коментарях перше, що спало на думку. Що може бути вашим псевдонімом?",- написала Наталя під відео.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Вогняна Діва", "Дзідзьо прибрав віру на тому березі старого озера", "Малісо".
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