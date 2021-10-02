Наталія Могилевська задала Дзідзьо (Михайлу Хомі) цікаве питання, на що артист із задоволенням відповів

Як пише Politeka.net, Наталя Могилевська є зараз успішною співачкою, а також капітаном команди "Співають всі". Красуня на шоу записала відео з Дзідзьо, опублікувавши його в Instagram.

На відео Могилевська поставила питання: "Як вибрати собі зірковий псевдонім або потрібно залишати своє прізвище, як правильно чинити?".

"Ви згадайте в дитинстві, яка собака вам подобалася, кішечка, історію з дитинства згадуйте", - порадив Михайло.



"З дитинства все тягнеться... А ви що, не знали?",- підсумував Хома.

"Пишіть в коментарях перше, що спало на думку. Що може бути вашим псевдонімом?",- написала Наталя під відео.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Вогняна Діва", "Дзідзьо прибрав віру на тому березі старого озера", "Малісо".

Нагадаємо, Могилевська приголомшила виглядом, прикривши найцікавіше шматками тканини

А ще Politeka писала, що схудлу суддю" Співають всі " Могилевську в сукні в горошок засипали компліментами

Також Politeka повідомляла, що Могилевська показала, як вони спілкувалися з Русланою за лаштунками «Співають всі»