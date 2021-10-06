Известная певица и народная артистка Украины Нина Матвиенко на шоу "Співають всі" поразила своим щедрым поступком по отношению к коллеге.

Как передает Politeka.net, недавно состоялась премьера шоу "Співають всі". Суть шоу - заставить звездную сотню петь вместе с участником. Одними из судей стали народная артистка Украины Нина Матвиенко и начинающий артист Welboy, который стал уже очень популярным.

Так, на этот раз на странице шоу "Співають всі" опубликовали новое видео. Это момент со съемок шоу, где сидит Нина Матвиенко и молодой певец Wellboy (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Они вспоминают слова песни, а после этого Нина Матвиенко угощает его сладким.

"Ой, спасибо вам. Я так думал, дадите ли вы мне эту солодушку или нет. Спасибо", — поблагодарил исполнитель народную артистку.

"В нашем словаре на одно слово больше 😁 Нина Матвиенко и WELLBOY - вы прекрасны", — прокомментировали на странице шоу "Співають всі".

Поклонники шоу оставили множество приятных комментариев: "Ну такие забавные", "Сама непосредственность", "Обожаю проект 🔥 спасибо всем за труды в создании такого яркого шоу!!! С любовью из Америки", "Как это мило!".

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