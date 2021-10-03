Український виконавець Арсен Мірзоян, Заслужений артист України, а також чоловік Тоні Матвієнко показав, як готує екзотичну страву

Як пише Politeka.net, Арсен Мірзоян став популярним артистом. почавши свій шлях з "Х-Фактора". Там він познайомився з Тонею Матвієнко, дочкою співачки Ніни Матвієнко, на якій згодом одружився. Не забуває Арсен і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото Арсен показав, як зайнявся приготуванням цікавої страви. Мірзоян вирішив приготувати восьминога, з яким йому допомогли розібратися іспанські друзі. Майстер-клас проходив просто неба, а співак показав всі етапи готування.

"Восьминіг смажений.

Майстер-клас від іспанських друзів", - написав артист під фотографіями, які опублікував у себе на сторінці в Instagram.

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