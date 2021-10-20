Певец Арсен Мирзоян, муж дочери народной артистки Нины Матвиенко, взбудоражил поклонников изменениями во внешности, получив в ответ уйму комплиментов.
Так, 43-летний Мирзоян, муж Тони Матвиенко, опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, пожелав публике "спокойной ночи", передает Politeka.net.
Портретное фото, по мнению комментирующих, получилось шикарно. Игра теней и света, а также глубокий взгляд Арсена не оставили равнодушных. Кроме того, в глаза бросается новая прическа певца - он предстал с короткой стрижкой, избавившись от кучерявой шевелюры. Подстригшись, Мирзоян превратился в мачо - так полагают пользователи Сети, активно обсуждающие его новый лук:
"💥 такой брутальный красавец... 🤗😘"; "🔥 Какое фото... Портрет просто супер!"; "Какой проницательный взгляд ⚡"; "Ух!!!! Хорошая работа!"; "Очень классный, как тут заснешь!!!"; "То Тоня таки постригла????) Фотка крутая!"; "Взгляд Ваш в самую душу"; "Кайф🤤😍".
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Примечательно, что до этого поклонники журили поседевшего и густоволосого Арсена за неухоженный вид и советовали ему посетить парикмахерскую:
«Арсен, вам что-то надо сделать с прической и цветом волос) уважаю ваше творчество, но вы ж молодой парень, не спешите стареть!».
Напомним, что муж Тони Матвиенко Мирзоян показал, какой экзотикой балует звездную тещу: «Настоящий зять!»
Как сообщала Politeka, закаленный Мирзоян в ярких плавках искупался в Черном море: "Будьте здоровы".
Также Politeka писала, что Тоня Матвиенко, улетевшая на острова без Мирзояна, обратилась к другому мужчине: "Спасибо за рай"