Украинский исполнитель Арсен Мирзоян, который является мужем дочки легендарной певицы Нины Матвиенко, показал, какой необычный подарок приготовил для тещи в день рождения.
Как пишет Politeka.net, украинской певице и Герою Украины Нине Матвиенко 10 октября исполнилось 74 года. Артистка до сих пор активно выступает и принимает участие в телевизионных шоу. Радуют ее также знаменитая дочка Тоня Матвиенко и звездный зять Арсен Мирзоян.
У себя в Инстаграм Мирзоян показал, как побаловал свою любимую тещу в день рождения. Он сфотографировал необычные цветы, которые нашел для Матвиенко.
«Сегодня День рождения у Нины Митрофановны! Хотелось ее удивить! Начну с цветов, она их очень любит. Такие розы нашел!», - подписал фото артист.
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В комментариях Мирзояну оставили массу комплиментов и похвалили его выбор.
«Дикие», «Очень красивые цветы», «Очень необычные розы)) красивые», «Шикарные розы», «Настоящий зять! Необычно красивые цветы!)», - пишут пользователи сети.
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