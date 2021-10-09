Український артист Арсен Мірзоян, чоловік Тоні Матвієнко, показав, як сильно скучив за морем, діставшись до Чорноморська.

Як пише Politeka.net, Арсен Мірзроян почав свою кар'єру з гуртів "Арс" та "Тотем", який через кілька років став у гурті "Бабурка". У 2011 році артист спробував свої сили на шоу "Голос країни", де посів четверте місце у фіналі. Арсен одружився зі співачкою Тоні Матвієнко, з якою виховує спільну дочку. Зараз дружина відпочиває на екзотичному острові Мадейрі, який знаходиться в 500 км від західного узбережжя Африки.

А Мірзоян вирішив показати, як він дістався до моря, відправившись в Чорноморськ. У сторіс Instagram Арсен показав, як забіг у воду, залишаючись в одних плавках.

"Коли дуже скучив по морю :)", - написав Мірзоян.

На другому фото Арсен вже вийшов з моря і витирався рушником.

"Будьте здорові", - написав Мірзоян під другим фото і додав, що зараз на вулиці 12 градусів тепла.

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