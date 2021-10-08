Український виконавець Арсен Мірзоян, чоловік учасниці "Голос країни" Тоні Матвієнко, показав свою дружину разом з дочкою, які зараз знаходяться не поруч з ним.

Як пише Politeka.net, Тоня Матвієнко є учасницею ще першого "Голосу країни", де змогла пройти" сліпі " прослуховування тільки з другого разу. У співачки є дочка Уляна від перших відносин, а в 2016 році виконавиця народила другу дочку від Арсена Мірзояна, яку назвала Ніною. Пара жила в цивільному шлюбі, а через рік вирішила узаконити стосунки. Зараз Тоня вирушила з молодшою дочкою відпочивати на Мадейру, острів в 500 км західного узбережжя Африки.

Арсен у себе на сторінці в Instagram вирішив показати знімок дружини і дочки. Зірка сиділа в сукні, а образ доповнила яскравими кросівками. Поруч стояла дочка в шортиках і толстовці. Мама з малятком були біля пам'ятника Черчіллю.

"На його місці повинен бути я. Тоня, люблю, сумую, працюю, чекаю", - написав Мірзоян.

Фанати поставили понад 200 лайків і написали коментарі:

"Дві красуні", "але Вінстон не шарить фоткати".

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