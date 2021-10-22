Известная украинская исполнительница, дочь легендарной певицы Нины Матвиенко Антонина Матвиенко показала видео, на котором запечатлена ее старшая дочь

Как известно, Тоня Матвиенко замужем за певцом Арсеном Мирзояном. Пара вместе воспитывает дочь Нину. Однако Тоня Матвиенко не скрывает, что своего первенца, дочь Ульяну, родила в 17 лет от 23-летнего парня.

Сейчас дочери Матвиенко Ульяне 22 года. В своем Instagram певица часто делится фотографиями со своими дочерьми.

«Моя @8.23.88 &🐱 звезды TikTok», - подписала она новые кадры. (Чтобы посмотреть видео - проскрольте вниз)

На видео Ульяна доставала кота, который залез на подвесной потолок.

Пользователи Сети отметили, что Ульяна похожа на звездную маму.

«Ульяночка улыбкой и глазами просто копия мама Тоня», «Шикарно», - пишут в комментариях.

Ранее Politeka писала, что зять Матвиенко Мирзоян лишился шевелюры и превратился в брутального мачо: "Тоня таки постригла?".

Напомним, что муж Тони Матвиенко Мирзоян показал, какой экзотикой балует звездную тещу

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