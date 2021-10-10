Український виконавець Арсен Мірзоян, який є чоловіком дочки легендарної співачки Ніни Матвієнко, показав, який незвичайний подарунок приготував для тещі в день народження.
Як пише Politeka.net, українській співачці та Герою України Ніні Матвієнко 10 жовтня виповнилося 74 роки. Артистка досі активно виступає і бере участь у телевізійних шоу. Радують її також знаменита дочка Тоня Матвієнко і зірковий зять Арсен Мірзоян.
У себе в Instagram Мірзоян показав, як побалував свою улюблену тещу в день народження. Він сфотографував незвичайні квіти, які знайшов для Матвієнко.
"Сьогодні День народження у Ніни Митрофанівни! Хотілося її здивувати! Почну з квітів, вона їх дуже любить. Такі троянди знайшов!",- підписав фото артист.
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У коментарях Мірзояну залишили масу компліментів і похвалили його вибір.
"Дикі", "дуже красиві квіти", "дуже незвичайні троянди)) красиві", "шикарні троянди", "Справжній зять! Незвично красиві квіти!",- пишуть користувачі Мережі.
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