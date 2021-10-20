Співак Арсен Мірзоян, чоловік дочки народної артистки Ніни Матвієнко, розбурхав шанувальників змінами в зовнішності, отримавши у відповідь безліч компліментів.

Так, 43-річний Мірзоян, чоловік Тоні Матвієнко, опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, побажавши публіці "на добраніч", передає Politeka.net.

Портретне фото, на думку коментуючих, вийшло шикарно. Гра тіней і світла, а також глибокий погляд Арсена не залишили байдужих. Крім того, в очі кидається нова зачіска співака - він постав з короткою стрижкою, позбувшись кучерявої шевелюри. Підстригшись, Мірзоян перетворився на мачо - так вважають користувачі Мережі, що активно обговорюють його новий лук:

"💥 Такий брутальний красень... 🤗😘"; "🔥 Яке фото... Портрет просто супер!"; "Який проникливий погляд"; "Ух!!!! Хороша робота!"; "Дуже класний, як тут заснеш!!!"; "То Тоня таки постригла????) Фотка крута!"; "Погляд Ваш в саму душу"; "Кайф🤤 😍".

Примітно, що до цього шанувальники журили посивілого й густоволосого Арсена за недоглянутий вигляд і радили йому відвідати перукарню:

"Арсен, вам щось треба зробити з зачіскою і кольором волосся) Поважаю вашу творчість, але ви ж молодий хлопець, не поспішайте старіти!».

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