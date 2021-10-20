Тоня Матвієнко розповіла, як її мати, легендарна українська співачка Ніна Матвієнко, відреагувала на її підліткову вагітність від 23-річного чоловіка.

Знаменитість поділилася подробицями своїх стосунків з матір'ю в минулому в програмі «ЖВЛ». Зокрема, Тоня розповіла про випробування, яке перенесла їх сім'я. Як відомо, свою першу дитину виконавиця народила дуже рано – ще у віці 16 років. Тоді Тоня завагітніла від 23-річного хлопця, з яким зустрічалася на той момент.

Спочатку дівчина розповіла про майбутню дитину тільки своїй двоюрідній сестрі. Вже разом з нею Тоня розкрила правду і своєї матері, але тільки на другому місяці вагітності. Втім, Ніна Матвієнко відреагувала на цю новину виключно позитивно.

"Вона зраділа так. Вона нормально цю інформацію сприйняла", - згадує Тоня.

За її словами, тоді мати не піддавала її ніякому стресу або приниженням.

Матвієнко-молодша народила дочку Уляну, вийшла заміж за свого хлопця і переїхала до нього. Однак, їх шлюб розпався через 10 років, і виконавиця разом з донькою повернулася в будинок своєї зіркової матері. Тоня підкреслила, що дуже вдячна мамі за те, що та не була проти її повернення.

"Я важко проявляю свою любов до мами. Не можу сказати їй про це і обійняти. Коли повернулася, сказала, що я звідси нікуди не подінуся від мами. Ось так і живемо досі", - розповіла співачка.

Вже в 2011 році вона познайомилася зі своїм нинішнім чоловіком, співаком Арсеном Мірзояном. У них народилася ще одна дочка, яку пара назвала Ніною.

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