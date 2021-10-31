Известная украинская певица, народная артистка Украины Нина Матвиенко рассказала, что разошлась с мужем Петром Гончаром, с которым прожила 50 лет в браке.

Как пишет Politeka.net, в этом году певица Нина Матвиенко и художник-монументалист Петр Гончар отпраздновали "золотую свадьбу" – пара жила в браке с 1971 года.

За эти годы между Матвиенко и Гончаром было много неурядиц и даже трагедий. Нина даже смогла простить мужу измену. Однако недавно певица ошеломила признанием, что больше не живет с мужем. Об этом она рассказала в интервью в программе"Позаочі".

Певица сказала, что она попросила художника, которому родила троих детей, уехать из их дома и переселиться на дачу в Киевской области в 60 километрах от столицы.

"Я попросила его покинуть меня. Я сказала: "Говори людям, что я плохая, или то что-то такое. Говори, что хочешь". Но все говорят, что он меня покинул... Как из козла молока, понимаете, что я говорю. Толку то никакого уже в доме. Я сказала: "Иди себе, живи на даче, рисуй", – говорит Нина Митрофановна.

Также певица пожаловалась, что все время кормилицей семьи была она и ей надоел этот груз. У нее нет на этот счет уже боли.

"У него никогда не было средств. Мы жили на одну мою зарплату, аванс и заплату до 60 лет", – рассказала звезда.

Впрочем, она заверила, что никогда не требовала от Петра того, чтобы он зарабатывал и ссор на эту тему у них не было. Дело в другом. Матвиенко рассказала, как несколько раз Петр ее серьезно подвел.

"Как-то дети болели, а мне надо было идти на концерт идеологов. Я иду на репетицию, а он убегает из дома, догоняет меня и говорит: "Я не буду тоже с детьми сидеть. Они больны, так ты сиди с ними". Из-за этого я 16 лет была невыездной за границу... что я не пришла на этот концерт. Как будто я отказалась. Меня сдали", – сказала певица.

Также Нина Митрофановна рассказала, что не ревновала мужа, у нее были другие чувства, по ее словам, гораздо более страшные.

"Я поняла, что меня использовали в жизни. Я не буду говорить, кто и как. Не только муж, меня многие мои знакомые, друзья использовали", - говорит певица.

Матвиенко призналась, что для нее это было не сложное решение, а взвешенное.

Кроме того, народная арстистка рассказала, что ей трудно жить с дочерью Антониной, зятем Арсеном и внучкой Ниной.

"Видите, нельзя жить детям с родителями. Это немного... Как вам сказать... Каждая дочь хочет быть хозяйкой в ​​доме. Это естественно", - сказала певица.

К тому же певица призналась, что сначала не хотела, чтобы ее дочь Антонина выходила замуж за Арсена Мирзояна, потому что у него было двое детей. Но сейчас Матвиенко изменила отношение к зятю.

Заметим, что свою дочь Тоня с Арсеном назвали в честь бабушки. Арсен даже согласился дать девочке фамилию Матвиенко. Напомним, что кроме маленькой Нины в Тоне Матвиенко еще старшая дочь Ульяна, которую она родила в 17 лет.

Недавно звезда рассказала, что мама поддержала ее в трудный момент ранней беременности. Сначала певица даже жила с отцом дочери, но десять лет спустя брак дал трещину и она вернулась в родительский дом.

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