Відома українська виконавиця, дочка легендарної співачки Ніни Матвієнко Антоніна Матвієнко показала відео, на якому зображена її старша дочка

Як відомо, Тоня Матвієнко заміжня за співаком Арсеном Мірзояном. Пара разом виховує дочку Ніну. Однак Тоня Матвієнко не приховує, що свого первістка, дочку Уляну, народила в 17 років від 23-річного хлопця.

Зараз дочці Матвієнко Уляні 22 роки. У своєму Instagram співачка часто ділиться фотографіями зі своїми дочками.

"Моя @8.23.88 & 🐱 зірки TikTok", - підписала вона нові кадри. (Щоб подивитися відео-проскрольте вниз)

На відео Уляна діставала кота, який заліз на підвісну стелю.

Користувачі мережі відзначили, що дівчина схожа на зіркову маму.

"Ульяночка посмішкою і очима просто копія мама Тоня",» Шикарно", - пишуть в коментарях.

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