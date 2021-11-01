Легендарная украинская певица, народная артистка Украины Нина Матвиенко призналась, что уже некоторое время не живет с мужем, с которым прожила в браке 50 лет.

Как сообщает Politeka.net, артистка разошлась с Петром Гончаром и попросила съехать его на дачу под Киевом.

«По словам артистки, она попросила художника Петра Гончара ее покинуть. Мол, от него в доме не было никакой пользы. Нине Митрофановне надоело чувствовать себя мужчиной и финансово тянуть всю семью. Кроме того, говорит, избранник неоднократно ее подводил», - раскрыли подробности развода в Инстаграм программы "Зірковий шлях".

В комментариях мнения насчет звездного развода разделились. Одни поддержали звезду, а другие посчитали, что разводиться в таком возрасте не совсем правильно.

«Значит любви нет. Вот и все. После 50 лет выгнать? А зачем было вместе жить?», «Терпение кончилось, возможно, сожалеет, что раньше этого не сделала», «И бабка тут же, хочет чтобы о ней говорили», «Вот уже да. В таком возрасте как-то уже не до разводов, но как кому выходит», - пишут люди.

Напомним, что Нина Матвиенко выгнала из дома мужа: "Меня использовали в жизни...".

Как сообщала Politeka, Тоня Матвиенко показала, чем занимается ее дочь, которую она родила в 17 лет: "Просто копия мама".

Также Politeka писала, что Тоня Матвиенко рассказала о возвращении к маме после беременности в 16 лет.