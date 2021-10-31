Відома українська співачка, народна артистка України Ніна Матвієнко розповіла, що розійшлася з чоловіком Петром Гончаром, із яким прожила 50 років у шлюбі.

Як пише Politeka.net, цього року співачка Ніна Матвієнко та художник-монументаліст Петро Гончар відсвяткували "золоте весілля" – пара жила в шлюбі з 1971 року.

За ці роки між Матвієнко та Гончаром було багато негараздів та навіть трагедій. Ніна навіть змогла пробачити чоловікові зраду. Однак нещодавно співачка приголомшила зізнанням, що більше не живе із чоловіком. Про це вона розповіла в інтерв’ю в програмі "Позаочі".

Співачка сказала, що вона попросила художника, якому народила трьох дітей, виїхати з їхнього будинку та переселитися на дачу на Київщині за 60 кілометрів від столиці.

"Я попросила його покинути мене. Я сказала: "Кажи людям, що я погана, чи те щось таке. Говори, що хочеш". Але всі кажуть, що він мене покинув. Як з козла молока, розумієте, що я кажу. Толку то ніякого вже в хаті. Я сказала: "Йди собі, живи на дачі, малюй", – каже Ніна Митрофанівна.

Також співачка пожалілася, що увесь час годувальницею сім’ї була вона і їй набрид цей тягар. У неї немає із цього приводу вже болі.

"У нього ніколи не було коштів. Ми жили на одну мою зарплату, аванс і заплату до 60 років", – розповіла зірка.

Втім, вона запевнила, що ніколи не вимагала від Петра того, щоб він заробляв і сварок на цю тему в них не було. Справа в іншому. Матвієнко розповіла, як декілька разів Петро її серйозно підвів.

"Якось діти хворіли, а мені треба було йти на концерт ідеологів. Я йду на репетицію, а він тікає з дому, наздоганяє мене і каже: "Я не буду теж з дітьми сидіти. Вони хворі, то ти сиди з ними". Через це я 16 років була невиїзною за кордон… Що я не прийшла на цей концерт. Наче я відмовилася. Мене здали", – сказала співачка.

Також Ніна Митрофанівна розповіла, що не ревнувала чоловіка, у неї були інші почуття, за її словами, набагато страшніші.

"Я зрозуміла, що мене використали в житті. Я не буду казати, хто і як. Не тільки чоловік, мене багато моїх знайомих, друзів використовували", - каже співачка.

Матвієнко зізналася, що для неї це було не складне рішення, а виважене.

Окрім цього, народна арстистка розповіла, що їй важко жити з дочкою Антоніною, зятем Арсеном та онучкою Ніною.

"Бачите, не можна жити дітям з батьками. Це трохи... Як вам сказати... Кожна дочка хоче бути господинею в хаті. Це природньо", - сказала співачка.

До того ж, співачка зізналася, що спершу не хотіла, щоб її дочка Антоніна виходила заміж за Арсена Мірзояна, бо у нього було двоє дітей. Але зараз Матвієнко змінила ставлення до зятя.

Зауважимо, що свою дочку Тоня з Арсеном назвали в честь бабусі. Арсен навіть погодився дати дівчинці прізвище Матвієнко. Нагадаємо, що окрім маленької Ніни в Тоні Матвієнко є ще старша дочка Уляна, яку вона народила у 17 років.

Нещодавно зірка розповіла, що мама підтримала її у важкий момент ранньої вагітності. Спершу співачка навіть жила із батьком дочки, але через десять років шлюб дав тріщину і вона повернулася в батьківський будинок.

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