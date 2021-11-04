Легендарная украинская певица и Нина Матвиенко честно рассказала, что была против брака своей дочери Тони с Арсеном Мирзояном.

Как сообщает Politeka.net, в откровенном интервью в программе "Позаочі", Народная артистка Украины Нина Матвиенко рассказала, как препятствовала отношениям дочери Антонины с разведенным Арсеном Мирзояном. Так, по словам певицы, она долгое время была против этого брака, но со временем поменяла свое мнение и теперь хорошо относится к зятю.

Нина Митрофановна призналась, что хотела поставить точку в отношениях Тони и Арсена так что ей приходилось обманывать дочь. Так, среди прочего артистка едва ли не надиктовывала дочери смс-сообщения, которые та должна была отправлять кавалеру, чтобы отшить его. "Я не хотела этого брака. Поэтому я так делала, чтобы она так написала, чтобы он не ехал сюда", - признается Матвиенко.

Она также отметила, что в основном причиной такого отношения к Мирзояну было то, что у него в прошлом браке осталось двое детей, а также потому что он не вызывал доверия у будущей тещи. "Арсен с Тоней два таких антипода, я не знаю, как они обручились", - добавила Нина Матвиенко.

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