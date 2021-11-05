Співачка Тоня Матвієнко і її чоловік Виконавець Арсен Мірзоян розповіли, як виховують своїх дітей, секрет виявився дуже простий.

Як повідомляє Politeka.net, українські артисти дружини Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян у програмі "Зірковий шлях" розповіли, як виховують дітей. Так, за словами співачки, вона завжди намагається підтримувати і хвалити своїх дочок. Такої ж думки і її чоловік, він вважає, що дітей треба хвалити, тоді вони будуть завжди повертатися в те місце, де їх люблять і хвалять.

Відзначимо, що Тоня Матвієнко, яка є дочкою Народної артистки Ніни Матвієнко має старшу дочку, яку народила задовго до зустрічі з Мірзояном. Зараз дівчині вже 21 рік. У шлюбі з Арсеном Мірзояном Матвієнко народила ще одну дочку, тоді як в минулому шлюбі чоловіки ростуть двоє синів.

"Мене не хвалили в дитинстві. Я вважаю, що треба хвалити. І я своїх дітей не просто хвалю, я їм роблю компліменти, я їх обіймаю, обов'язково повинні бути дотики. Коли дитина з самого народження це чує, у нього дуже хороша самооцінка", - говорить Тоня.

З нею погоджується і чоловік Арсен Мірзоян: "Дитина обов'язково буде намагатися прийти туди, де її люблять і хвалять. Мало того, вона ще буде робити все, щоб її ще більше хвалили, і намагатися бути краще".

Нагадаємо, Дочка Матвієнко і Мірзояна пішла по стопах зіркових батьків, кадри: "Замутили ми з Нінухою дует!".

Як повідомляла Politeka, Ніна Матвієнко чесно розповіла, чому прийняла в багнети Мірзояна: "Я не хотіла цього шлюбу".

Також Politeka писала, що Чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян прийняв для себе важке рішення: "Не думав, що доведеться...".