Співачка Тоня Матвієнко і її чоловік Виконавець Арсен Мірзоян розповіли, як виховують своїх дітей, секрет виявився дуже простий.
Як повідомляє Politeka.net, українські артисти дружини Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян у програмі "Зірковий шлях" розповіли, як виховують дітей. Так, за словами співачки, вона завжди намагається підтримувати і хвалити своїх дочок. Такої ж думки і її чоловік, він вважає, що дітей треба хвалити, тоді вони будуть завжди повертатися в те місце, де їх люблять і хвалять.
Відзначимо, що Тоня Матвієнко, яка є дочкою Народної артистки Ніни Матвієнко має старшу дочку, яку народила задовго до зустрічі з Мірзояном. Зараз дівчині вже 21 рік. У шлюбі з Арсеном Мірзояном Матвієнко народила ще одну дочку, тоді як в минулому шлюбі чоловіки ростуть двоє синів.
"Мене не хвалили в дитинстві. Я вважаю, що треба хвалити. І я своїх дітей не просто хвалю, я їм роблю компліменти, я їх обіймаю, обов'язково повинні бути дотики. Коли дитина з самого народження це чує, у нього дуже хороша самооцінка", - говорить Тоня.
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З нею погоджується і чоловік Арсен Мірзоян: "Дитина обов'язково буде намагатися прийти туди, де її люблять і хвалять. Мало того, вона ще буде робити все, щоб її ще більше хвалили, і намагатися бути краще".
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