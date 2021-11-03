Известный певец и муж популярной артистки Тони Матвиенко Арсен Мирзоян принял для себя тяжелое решение и рассказал печальную новость.

Арсен Мирзоян является популярным украинским певцом. К артисту пришла популярность еще 10 лет назад, когда он участвовал в проекте "Голос країни" и дошел до финала. Там он и познакомился с певицей Тоней Матвиенко, с которой у них сейчас брак и дочка. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, на этот раз артист опубоиковал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре он показал новые даты концертов, которые ему пришлось перенести на весну 2022 года. Он с трудом принял для себя такое решение.

"Не думал, что придется это делать… ВНИМАНИЕ! Новые даты концертов. 04.03 Николаев, 06.03 Херсон, 07.03 Одесса, 18.03 Полтава, 19.03 Харьков, 20.03 Днепр", - заявил Арсен Мирзоян.

Поклонники артиста оставили множество комментариев: "Будем ждать", "Ждем весну", "Так ждала...", "Жаль, что так долго ждать", "Очень обидно", "Обидненько", "Арсен, а почему вам не спеть для нас онлайн? Или пообщаться с поклонниками в прямом эфире - и про творчество, и про жизнь? Очень бы хотелось", "Как это вы не знали??? Если мы из карантина не выходим уже 4й год? 4год уже эта ***** Зачем тогда вообще назначать концерты в красную зону? А потом их по стописят раз переносить? Зачем?!"

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