Певица Тоня Матвиенко и ее муж исполнитель Арсен Мирзоян рассказали, как воспитывают своих детей, секрет оказался очень простой.

Как сообщает Politeka.net, украинские артисты супруги Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян в программе "Зірковий шлях" рассказали, как воспитывают детей. Так, по словам певицы, она всегда старается поддерживать и хвалить своих дочерей. Такого же мнения и ее муж, он считает, что детей надо хвалить, тогда они будут всегда возвращаться в то место, где их любят и хвалят.

Отметим, что Тоня Матвиенко, которая является дочерью Народной артистки Нины Матвиенко имеет старшую дочь, которую родила задолго до встречи с Мирзояном. Сейчас девушке уже 21 год. В браке с Арсеном Мирзояном Матвиенко родила еще одну дочку, тогда как в прошлом браке мужчины растут двое сыновей.

"Меня не хвалили в детстве. Я считаю, что надо хвалить. И я своих детей не просто хвалю, я им делаю комплименты, я их обнимаю, обязательно должны быть прикосновения. Когда ребенок с самого рождения это слышит, у него очень хорошая самооценка", - говорит Тоня.

С ней соглашается и муж Арсен Мирзоян: "Ребенок обязательно будет пытаться прийти туда, где его любят и хвалят. Мало того, он еще будет делать все, чтобы его еще больше хвалили, и пытаться быть лучше".

Напомним, Дочь Матвиенко и Мирзояна пошла по стопам звездных родителей, кадры: "Замутили мы с Нинухой дуэт!".

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