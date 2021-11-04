Известный исполнитель, муж популярной певицы Тони Матвиенко Арсен Мирзоян решил записать дуэт со своей пятилетней дочкой Ниной.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у артиста появилось видео и фото со студии звукозаписи. На фото его маленькая дочка записывала песню. Судя по всему, девочка пойдет по стопам своих звездных родителей и бабушки.
«Замутили мы с Нинухой дуэт!», - подписал фото гордый отец, добавив под видео, что готовится к концерту во Дворце Спорта.
В комментариях звездной семье оставили массу приятных слов.
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«Да неужели? Боже, как интересно! Ждем с огромным нетерпением!», «Когда премьера?», «Очень интересно, ждем премьеру», «Новое поколение принимает музыкальную эстафету, растет», «Так мило», - пишут пользователи сети.
Отметим, что дочку Тоня и Арсен назвали в честь Нины Матвиенко. Это вторая дочка у Тони и третий ребенок у Мирзояна, который ушел из семьи ради артистки.
Напомним, что Тоня Матвиенко застукала дочь за интересным занятием: "Просто копия мама".
Как сообщала Politeka, Арсен Мирзоян принял для себя тяжелое решение: "Не думал, что придется...".
Также Politeka писала, что Нина Матвиенко выгнала из дома мужа, с которым прожила 50 лет: "Меня использовали...".