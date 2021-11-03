Відомий співак і чоловік популярної артистки Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян прийняв для себе важке рішення і розповів сумну новину.
Арсен Мірзоян є популярним українським співаком. До артиста прийшла популярність ще 10 років тому, коли він брав участь у проєкті "Голос країни" і дійшов до фіналу. Там він і познайомився зі співачкою Тонею Матвієнко, з якою у них зараз шлюб і дочка. Про це повідомляє Politeka.net.
Так, цього разу артист опубоикував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі він показав нові дати концертів, які йому довелося перенести на весну 2022 року. Він насилу прийняв для себе таке рішення.
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"Не думав, що доведеться це робити… Увага! Нові дати концертів. 04.03 Миколаїв, 06.03 Херсон, 07.03 Одеса, 18.03 Полтава, 19.03 Харків, 20.03 Дніпро",- заявив Арсен Мірзоян.
Шанувальники артиста залишили безліч коментарів: "Будемо чекати", "Чекаємо весну", "Так чекала...", "Шкода, що так довго чекати", "Дуже прикро", "Прикро", "Арсен, а чому вам не заспівати для нас онлайн? Або поспілкуватися з шанувальниками в прямому ефірі - і про творчість, і про життя? Дуже б хотілося", "Як це ви не знали? Якщо ми з карантину не виходимо вже 4й рік? 4год вже ця ***** навіщо тоді взагалі призначати концерти в червону зону? А потім їх по стописят раз переносити? Навіщо?!".
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