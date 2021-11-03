Відомий співак і чоловік популярної артистки Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян прийняв для себе важке рішення і розповів сумну новину.

Арсен Мірзоян є популярним українським співаком. До артиста прийшла популярність ще 10 років тому, коли він брав участь у проєкті "Голос країни" і дійшов до фіналу. Там він і познайомився зі співачкою Тонею Матвієнко, з якою у них зараз шлюб і дочка. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, цього разу артист опубоикував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі він показав нові дати концертів, які йому довелося перенести на весну 2022 року. Він насилу прийняв для себе таке рішення.

"Не думав, що доведеться це робити… Увага! Нові дати концертів. 04.03 Миколаїв, 06.03 Херсон, 07.03 Одеса, 18.03 Полтава, 19.03 Харків, 20.03 Дніпро",- заявив Арсен Мірзоян.

Шанувальники артиста залишили безліч коментарів: "Будемо чекати", "Чекаємо весну", "Так чекала...", "Шкода, що так довго чекати", "Дуже прикро", "Прикро", "Арсен, а чому вам не заспівати для нас онлайн? Або поспілкуватися з шанувальниками в прямому ефірі - і про творчість, і про життя? Дуже б хотілося", "Як це ви не знали? Якщо ми з карантину не виходимо вже 4й рік? 4год вже ця ***** навіщо тоді взагалі призначати концерти в червону зону? А потім їх по стописят раз переносити? Навіщо?!".

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