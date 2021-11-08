Українська співачка і дружина виконавця Арсена Мірзояна Тоня Матвієнко бурхливо відреагувала на новину про зовнішність своєї дочки від якогось Артура.

Як пише Politeka.net, виконавиця звернула увагу на конфуз одного з інтернет-ресурсів. Відповідним постом Тоня поділилася в своєму Instagram.

Вже багато років дочка знаменитої Ніни Матвієнко щасливо заміжня за співаком Арсеном Мірзояном. Пара виховує маленьку дочку, яка не може не привертати увагу їхніх шанувальників. Однак іноді при написанні матеріалів про зірок трапляються конфузи.

Так, Матвієнко на очі попався заголовок зі словами: "Тоня Матвієнко показала 5-річну дочку від Артура Мірзояна. На кого ж більше схожа дівчинка?". Співачку дуже насмішила ця помилка в імені її чоловіка.

"На кого більше схожа дівчинка - на Артура або на Мірзояна?",- написала вона.

Її шанувальники тут же відгукнулися.

"Комедія", "на Мірзояна трохи, на Артура не", "нещодавно було в новині однієї інфа, що дружина Арсена - Ніна Матвієнко, ДО РЕЧІ. Раптом ви не в курсі", "Чекай мене: Арсен шукає зниклого брата вже 17 років", "Покажіть Артура! Навіщо його ховати!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Тоня Матвієнко, яка народила в 17 років, розповіла, які вони з Мірзояном батьки.

Як повідомляла Politeka, дочка Матвієнко і Мірзояна пішла по стопах зіркових батьків, кадри.

Також Politeka писала, що Тоня Матвієнко, яка народила в 17 років, показала дорослу дочку-красуню.