Украинская певица и жена исполнителя Арсена Мирзояна Тоня Матвиенко бурно отреагировала на новость о внешности своей дочери от некоего Артура.

Как пишет Politeka.net, исполнительница обратила внимание на конфуз одного из интернет-ресурсов. Соответствующим постом Тоня поделилась в своем Инстаграм.

Уже много лет дочь знаменитой Нины Матвиенко счастливо замужем за певцом Арсеном Мирзояном. Пара воспитывает маленькую дочь, которая не может не привлекать внимание их поклонников. Однако иногда при написании материалов о звездах случаются конфузы.

Так, Матвиенко на глаза попался заголовок со словами: «Тоня Матвиенко показала 5-летнюю дочь от Артура Мирзояна. На кого же больше похожа девочка?». Певицу очень насмешила эта ошибка в имени ее мужа.

«На кого больше похожа девочка – на Артура или на Мирзояна?», - написала она.

Ее поклонники тут же откликнулись.

«Комедия», «На Мирзояна немного, на Артура не», «Недавно было в новости одной инфа, что жена Арсена - Нина Матвиенко, кстати. Вдруг вы не в курсе», «Жди меня: Арсен ищет пропавшего брата уже 17 лет», «Покажите Артура! Зачем его прятать!», - пишут люди.

Напомним, Тоня Матвиенко, которая родила в 17 лет, рассказала, какие они с Мирзояном родители.

Как сообщала Politeka, дочь Матвиенко и Мирзояна пошла по стопам звездных родителей, кадры.

Также Politeka писала, что Тоня Матвиенко, которая родила в 17 лет, показала взрослую дочь-красотку.