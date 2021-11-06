Известная певица Тоня Матвиенко показала яркие кадры и поздравила с днем рождения дочь Ульяну, которую родила в 17 лет.
Как сообщает Politeka.net, популярная певица Тоня Матвиенко, которая является дочерью Народной артистки Нины Матвиенко и женой исполнителя Арсена Мирзояна, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сети очаровательными кадрами, на которых показала старшую дочь, которую родила в 17 лет.
Оказалось, что Ульяна отмечает день рождения – девушке исполнилось 23 года. В честь праздника звездная мама решила поздравить дочь и выложила в сети снимки, на которых можно увидеть, какой красоткой выросла девушка. На одном из фото нарядные Тоня и Ульяна позируют вместе и выглядят едва ли не ровесницами.
В подписи к публикации Матвиенко написала много приятных пожеланий и такие слова: "Сегодня тебе 23 года! Дочь, так быстро летит время! Моя Уляся, какая ты уже взрослая".
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