Відомий виконавець, чоловік популярної співачки Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян вирішив записати дует зі своєю п'ятирічною донькою Ніною.

Як пише Politeka.net, в Instagram у артиста з'явилося відео і фото зі студії звукозапису. На фото його маленька дочка записувала пісню. Судячи з усього, дівчинка піде по стопах своїх зіркових батьків і бабусі.

"Замутили ми з Нінухою дует!",- підписав фото гордий батько, додавши під відео, що готується до концерту в Палаці Спорту.

У коментарях зірковій родині залишили масу приємних слів.

"Та невже? Боже, як цікаво! Чекаємо з величезним нетерпінням!", "Коли прем'єра?", "Дуже цікаво, чекаємо прем'єру», «нове покоління приймає музичну естафету, росте», "Так мило", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що дочку Тоня і Арсен назвали на честь Ніни Матвієнко. Це друга дочка у Тоні і третя дитина у Мірзояна, який пішов з сім'ї заради артистки.

Нагадаємо, що Тоня Матвієнко застукала дочку за цікавим заняттям:"просто копія мама".

Як повідомляла Politeka, Арсен Мірзоян прийняв для себе важке рішення: "не думав, що доведеться...".

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