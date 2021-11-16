Артист показал, как хорошо провел время

Украинский певец Арсен Мирзоян показал редкие кадры своих развлечений с младшей дочкой от коллеги, Тони Матвиенко, Ниной - девочке сейчас пять лет.

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко познакомились на шоу "Голос країни" в 2011 году, передает Politeka.net. У пары возникли чувства, а артисту предстоял серьезный разговор с женой, ведь на тот момент он состоял в браке. В предыдущем браке у артиста осталось двое сыновей Влад и Артем.

15 января 2016 года Антонина Матвиенко родила Арсену дочь Нину. На тот момент пара еще не состояла в официальном браке, а поженилась лишь в 2017 году.

После развода с экс-супругой, на Тоню и Арсена вылилось немало критики. Сейчас артист старается не особо посвящать в личные дела публику, и не так часто, как хотелось бы поклонникам, показывает кадры отдыха с семьей.

В новых сторис в Инстаграм Мирзоян похвастался развлечениями с Ниной.

Артист привел девочку в развлекательный центр, где она прокатилась на аттракционе, поиграла в игру и поела с отцом пиццу.

"Ну, как можно пройти мимо?", "Потому что, жетонов было два", "И одна пицца", - написал певец.

Отметим, после этого артист улетел в родной город - Запорожье, о чем также сообщил в сети.

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