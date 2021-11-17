Сестра колишньої солістки дуету "НеАнгели" Вікі Сміюхи розповіла про те, як сім'я роками підтримувала співачку під час її спільної роботи зі Славою Камінською.

Скандал навколо колишніх колег-слави і Вікі з "НеАнгелів" - не вщухає. Напередодні Сміюха демонстративно розрізала на камеру торт із зображенням Камінської, заявивши, що таким чином ставить крапку у своїй історії з «Неангелами». У відповідь Камінська розкритикувала її за спробу влаштувати хайп на темі їхніх взаємин.

Ситуацію прокоментувала сестра Сміюхи, Уляна. Як повідомляє Politeka.net, Віка перепостила у себе її публікацію.

Уляна зізналася, що прочитала в соцмережі коментарі на тему скандалу, а також «загрози Слави», де помітила багато нападок на свою сестру. У зв'язку з цим вона вирішила прояснити ситуацію. У пості Уляна натякнула на те, що виступаючи в дуеті зі Славою її сестра зіткнулася з буллінгом і абьюзом.

"Всіх розсудливих прошу звернути увагу на те, що диму без вогню ніколи не буває! І що головна фраза нашої сім'ї протягом багатьох років» Ну рідна, ну потерпи – це ж робота " більше ніколи не буде вимовлена. А ще зайдіть в Гугл і прочитайте що таке "булінг" і "Абьюз", - написала Уляна.

Пізніше вона записала ще одне звернення.

"У цьому житті все таємне завжди стає явним. І я дуже-дуже розраховую на те, що те, що відбувалося 15 років в групі «НеАнгели» теж стане колись дійсністю...не судіть зараз мою сестру. Ви дуже помиляєтеся у своїх твердженнях", - заявила сестра Сміюхи.

Вона також попросила у Вікі вибачення за те, що всі ці роки дозволяла «робити з неї жертву».

Нагадаємо, Сміюха з НеАнгелів підлила масла у вогонь у скандалі з Камінською.

Як повідомляла Politeka, Камінська пішла в рознос після витівки Сміюхи, ворожнеча "НеАнгелів" набирає обертів.

Також Politeka писала, що новий скандал спалахнув між екс-солітками "НеАнгелів", Камінська не стрималася.