Сестра бывшей солистки дуэта «НеАнгелы» Вики Смеюхи рассказала о том, как семья годами поддерживала певицу во время ее совместной работы со Славой Каминской.

Скандал вокруг бывших коллег – Славы и Вики из «НеАнгелов» - не утихает. Накануне Смеюха демонстративно разрезала на камеру торт с изображением Каминской, заявив, что таким образом ставит точку в своей истории с «НеАнгелами». В ответ Каминская раскритиковала ее за попытку устроить хайп на теме их взаимоотношений.

Ситуацию прокомментировала сестра Смеюхи, Ульяна. Как сообщает Politeka.net, Вика перепостила у себя ее публикацию.

Ульяна призналась, что прочитала в соцсети комментарии на тему скандала, а также «угрозы Славы», где заметила много нападок на свою сестру. В связи с этим она решила прояснить ситуацию. В посте Ульяна намекнула на то, что выступая в дуэте со Славой ее сестра столкнулась с буллингом и абьюзом.

«Всех здравомыслящих прошу обратить внимание на то, что дыма без огня никогда не бывает! И что главная фраза нашей семьи на протяжении многих лет «Ну родная, ну потерпи – это же работа» больше никогда не будет произнесена. А еще зайдите в Гугл и прочтите что такое «Буллинг» и «Абьюз», - написала Ульяна.

Позже она записала еще одно обращение.

«В этой жизни все тайное всегда становится явным. И я очень-очень рассчитываю на то, что то, что происходило 15 лет в группе «НеАнгелы» тоже станет когда-то явью…Не судите сейчас мою сестру. Вы очень ошибаетесь в своих утверждениях», - заявила сестра Смеюхи.

Она также попросила у Вики прощения за то, что все эти годы позволяла «делать из нее жертву».

Напомним, Смеюха из НеАнгелов подлила масла в огонь в скандале с Каминской.

Как сообщала Politeka, Каминская пошла вразнос после выходки Смеюхи, вражда "НеАнгелов" набирает обороты.

Также Politeka писала, что новый скандал вспыхнул между экс-солитками "НеАнгелов", Каминская не сдержалась.