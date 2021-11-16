Євген Кошовий, Олена Кравець та інші артисти Студії «Квартал 95» зворушили глядачів словами про труднощі, які пережила Україна за роки свого існування.

Як пише Politeka.net, на сторінці «кварталу» в Instagram з'явилося відео ефектного виступу гумористів.

У "Вечірньому Кварталі" Євген Кошовий, Олена Кравець, Юрій Ткач, Олександр Пікалов, Степан Казанін, Юрій Крапов та Володимир Мартинець виконали пісню, присвячену Україні, яка цього року відсвяткувала своє "30-річчя".

Композиція вийшла напрочуд серйозною для»кварталу". Артисти підняли в ній тему труднощів, через які пройшла наша країна, і які її загартували.

"Цього року нашій країні виповнилося 30 років. За цей час ми багато з вами прожили, але ми продовжуємо наполегливо йти до своєї мрії. Ми летимо до неї, розправивши крила", - виголосив перед піснею Кошовий.

"Нам пора б, по суті,

На роздоріжжі щось уже вирішити,

Їхати чи залишитися,

Бити чи здатися,

Брехати чи чесно жити", - процитували уривок з пісні в підписі до відео.

Українці зізналися, що цей виступ їх зворушив, а деяких навіть довів до сліз.

"Пісня красива і дуже сильна була. Пробиває до сліз", "Мурашки по спині, сильно!", "Ви просто пробираєте до сліз", "так сильно про правду сказано", "кожна пісня пряме попадання! спасибі за вашу творчість", - пишуть люди.

Нагадаємо, Кравець здивувала зовнішністю без звичного гриму і зачіски.

Як повідомляла Politeka, Кошовий з "Квартал 95" відхопив після нового фото з дочкою.

Також Politeka писала, що малолітня дочка і дружина зірки "Квартал 95" Ткача змусили його кричати від страху.