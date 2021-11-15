Виктория, супруга звезды "Квартал 95" Юрия Ткача, показала, как проводит время с мужем и дочерью, опубликовав сторисы в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Виктория и Юрий Ткачи давно женаты и воспитывают дочь Лизу, которая пошла в первый класс. Юрий начинал карьеру в команде КВН "Сборная Днепропетровска", а в 2013 году стал частью "Студии Квартал 95", после чего прославился благодаря ситкому "Страна У" и спин-оффа на него "Однажды под Полтавой". Виктория, как и Юрий, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых сторис Виктория показала, как гуляет вместе с дочерью и мужем. Юрий снимал, как мама с малышкой побежали по подвесному мосту.

"Экстремалы. Тихо, не шатайте, что вы делаете. Лиза не прыгай. Бате хреново, Лиза не прыгай", - кричал Юрий на камеру, после чего показал себя.

На втором сторис Ткач уже доходил по мосту.

"Чуть ссыкотно", - сказал Юрий, когда дошел до конца переправы над горной речкой.

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