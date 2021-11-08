Жена известного артиста и комика из "Квартал 95" Юрия Ткача - Виктория обратилась к украинцам и предупредила их.

Как передает Politeka.net, Юрий Ткач является известным украинским комиком и шоуменом. Сейчас артист является актером известного шоу "Вечерний квартал". У комика есть жена Виктория и дочь Лиза.

Так, на этот раз жена Ткача опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Виктория Ткач рассказывает о людях, которые находят неприятности и показывает их. Также она рассказала, что лучше их обходить стороной, чтобы такие "приключения" больше никого не сопровождали.

"Вы много людей знаете, которых приключения сами находят, прилипают намертво, ну как бы по жизни вообще сопровождают? Вот смотрите, я сейчас вам покажу святую троицу, у которых так проходит постоянно. Просто запомните этих людей, и знайте, что лучше обходите нас стороной, иначе эти приключения будут сопровождать и вас. Сейчас у нас будет концерт не 40 минут, а 2 часа", — поделилась Виктория Ткач.

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