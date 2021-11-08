Украинский комик, звезда шоу "Квартал 95" Юрий Ткач показал, чем его побаловала утром маленькая дочь, Лиза - фото артист разместил в своем Инстаграм.

Популярный комик уже несколько лет женат на красотке Виктории, с которой они воспитывают дочь Лизу, сообщает Politeka.net. Девочка в этом году пошла в первый класс.

Мама девочки рассказывала в Инстаграм, как ребенок переносит учебу. По словам Виктории, девочка довольна учителями, классом, питанием, и прогулками.

Девочке тяжело давался ранний подъем, и нелегко было первое время распределять внеклассные занятия по вокалу и танцам. Однако со всеми трудностями ей помогают побороться родители.

В новом посте Юрий Ткач решил показать, как дочка радует его на выходном. Девочка принесла папе тарелку с едой.

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"Так началось мое сегодняшнее утро", - написал счастливый отец.

Отметим, Лиза Ткач учится в классе с дочкой коллеги отца Евгения Кошевого, Серафимой.

Обоих отдали на обучение в одну из частных школ Киева.

В интервью для программы "Зірковий шлях" Виктория Ткач призналась, что вместе с Юрием за учебу их семья ежемесячно платит 16 тысяч гривен. Учебное заведение полностью обеспечивает своих учеников канцелярскими товарами.

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Напомним, дочь Юрия Ткача разревелась под школой с одноклассницей Кошевой

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" устроил соревнования с дочкой и не смог выиграть

Также Politeka писала, что Кошевой и Ткач из "Квартал 95" засветили, как разбрасываются деньгами