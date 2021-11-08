Украинский комик, звезда шоу "Квартал 95" Юрий Ткач показал, чем его побаловала утром маленькая дочь, Лиза - фото артист разместил в своем Инстаграм.
Популярный комик уже несколько лет женат на красотке Виктории, с которой они воспитывают дочь Лизу, сообщает Politeka.net. Девочка в этом году пошла в первый класс.
Мама девочки рассказывала в Инстаграм, как ребенок переносит учебу. По словам Виктории, девочка довольна учителями, классом, питанием, и прогулками.
Девочке тяжело давался ранний подъем, и нелегко было первое время распределять внеклассные занятия по вокалу и танцам. Однако со всеми трудностями ей помогают побороться родители.
В новом посте Юрий Ткач решил показать, как дочка радует его на выходном. Девочка принесла папе тарелку с едой.
Дочь Пугачевой Орбакайте засветилась в компании известного стилиста: "Ужасно выглядит..."
"Не понравилась украинская речь": трагически оборвалась жизнь молодого чемпиона по джиу-джитсу
Измученный болезнью Дикусар из "Танців з зірками" зацепил украинцев, Горбунов откликнулся: "Держись..."
Украинцев огорчил рассекреченный персонаж шоу "Маска", которого угадал Дзидзьо: "Жаль, что..."
Дорофеева попала в больницу, концерт пришлось срочно отменить: что известно
"Так началось мое сегодняшнее утро", - написал счастливый отец.
Отметим, Лиза Ткач учится в классе с дочкой коллеги отца Евгения Кошевого, Серафимой.
Обоих отдали на обучение в одну из частных школ Киева.
В интервью для программы "Зірковий шлях" Виктория Ткач призналась, что вместе с Юрием за учебу их семья ежемесячно платит 16 тысяч гривен. Учебное заведение полностью обеспечивает своих учеников канцелярскими товарами.
Напомним, дочь Юрия Ткача разревелась под школой с одноклассницей Кошевой
Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" устроил соревнования с дочкой и не смог выиграть
Также Politeka писала, что Кошевой и Ткач из "Квартал 95" засветили, как разбрасываются деньгами