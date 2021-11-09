Украинский актер и комик, звезда шоу "Квартал 95" Юрий Ткач 9 ноября отметил свое 38-летие, забавное видео по этому поводу появилось в соцсети Инстаграм.
Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на страницу артиста.
В коротком ролике запечатлено, как Ткач ведет авто.
«Юра, с днем рождения!», - говорит за кадром, вероятно, его супруга Виктория.
«Спасибо!», - радостно ответил актер.
Младшая сестра Софии Ротару поведала о большом горе в семье: "Полностью потеряла зрение"
В таинственной трагедии с дочерью российского актера всплыли новые детали: результаты расследования
Односельчане Винника рассказали о его роскошной свадьбе, назвав имя избранницы: "Столы аж ломились"
В Минздраве приняли окончательное решение, кому можно не делать прививку от ковида: какие документы потребуются
Победительница "Х-Фактора" Николайчук, улетев из Украины, решила похвастаться роскошным образом: фото
«Друзья, всем спасибо за поздравления! Я счастливый человек!», - подписал видео комик.
В комментариях свои поздравления написали украинские звезды.
«Юрочка, с Днем Рождения!))) ты солнце!», - написала фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.
«Юрчик!! Счастья, здоровья!! Любим!!» - поздравил Ткача шоумен и актер Юрий Горбунов.
«Будь Здоров, мальчишка», - написал украинский телеведущий и актер Андрей Бедняков.
Конечно же, присоединились к поздравлениям и поклонники артиста.
Напомним, Ткач из "Квартал 95" показал, чем его кормит дочь
Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" устроил соревнования с дочкой и не смог выиграть
Также Politeka писала, что жена Ткача из "Квартал 95" показала, на кого похожа их дочь и поделилась проблемой