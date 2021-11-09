Украинский актер и комик, звезда шоу "Квартал 95" Юрий Ткач 9 ноября отметил свое 38-летие, забавное видео по этому поводу появилось в соцсети Инстаграм.

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на страницу артиста.

В коротком ролике запечатлено, как Ткач ведет авто.

«Юра, с днем рождения!», - говорит за кадром, вероятно, его супруга Виктория.

«Спасибо!», - радостно ответил актер.

«Друзья, всем спасибо за поздравления! Я счастливый человек!», - подписал видео комик.

В комментариях свои поздравления написали украинские звезды.

«Юрочка, с Днем Рождения!))) ты солнце!», - написала фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

«Юрчик!! Счастья, здоровья!! Любим!!» - поздравил Ткача шоумен и актер Юрий Горбунов.

«Будь Здоров, мальчишка», - написал украинский телеведущий и актер Андрей Бедняков.

Конечно же, присоединились к поздравлениям и поклонники артиста.

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