Юрий Ткач, звезда студии "Квартал 95", показал, как готовится к съемкам шоу "Маскарад", подшутив над певицей Натальей Могилевской.

Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач является популярным отечественным комиком, который начал свою карьеру из команды КВН "Сборная Днепропетровска". В 2013 году Юрия пригласила студия "Квартал 95" сыграть роль в ситкоме "Країна У", а также "Одного разу під Полтавою". Юрий сейчас снимается в "Рассмеши комика", а также шоу "Маскарад". На новых сторис супруги Ткача Виктории можно увидеть образ комика, который он подготовил для съемок.

На сторис Юрий сидел в красном платье с блестками, раздвинув ноги. На Ткаче был парик с густыми волосами, а в руках юморист держал напиток.

"Работаем на износ. Конечно, Наташей Могилевской быть очень сложно, со всех сторон приходится крутится и вертеться", - сказал Юрий.

"А еще ты немного Наташа", - написала Виктория Ткач.

На еще одном сторис жена показала голову Юрия.

"И да, я уже давно приняла всех этих женщин, периодически высяющихся в тебя", - написала Виктория, показав образы Ткача.

Напомним, Ткача из "Квартал 95" обескуражили ворвавшиеся к нему домой люди

А еще Politeka писала, что жена артиста "Квартал 95" Ткача сделала строгое предупреждение украинцам

Также Politeka сообщала, что Ткач из "Квартал 95" показал, чем его кормит дочь, фото



