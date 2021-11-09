Артист был очень удивлен, когда к нему пришли

Украинский комик, звезда шоу "Квартал 95" Юрий Ткач 9 ноября отметил свое 38-летие, в честь чего его поздравили не только родные, но и коллеги - кадры появились в Сети.

Юрий Ткач начинал свой творческий путь с игры в команде КВН, сообщает Politeka.net. Сейчас артист снимается в различных проектах, сериалах и выступает в шоу "Квартал 95".

Коллеги, друзья и родные отзываются об актере очень положительно. В этот раз они устроили для Юрия Ткача настоящий сюрприз, появившись с тортом в 00.30. Артист не смог скрыть удивления, когда его решили ночью поздравить с Днем рождения.

"Группа захвата!", - кто-то в шутку выкрикнул на видео.

По традиции Юрия Ткача также ударили тором в лицо.

Жена артиста, Виктория, опубликовала трогательный пост, посвященный мужу. Девушка написала, что для нее Ткач не только супруг, но и друг, учитель и надежное плечо.

"Ты центр моей вселенной!...❤️

10 лет назад, ты появился в моей жизни и перевернул ее с ног на голову 🤪!!!..)))

С тобой я поняла, как это «любить без остатка»..))))", - добавила Виктория.

Жена артиста рассказала, что они с дочкой укутаны его заботой и любовью.

"Мы столько всего прошли с тобой... Но я не просто верю, я точно знаю, что впереди нас ждет столько всего прекрасного…🥰

Люблю тебя всем сердцем ❤️", - написала в конце девушка.

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