Евгений Кошевой, Елена Кравец и другие артисты Студии «Квартал 95» растрогали зрителей словами о трудностях, которые пережила Украины за годы своего существования.
Как пишет Politeka.net, на странице «Квартала» в Инстаграм появилось видео эффектного выступления юмористов.
В «Вечернем Квартале» Евгений Кошевой, Елена Кравец, Юрий Ткач, Александр Пикалов, Степан Казанин, Юрий Крапов и Владимир Мартынец исполнили песню, посвященную Украине, которая в этом году отпраздновала свое «30-летие».
Композиция получилась на удивление серьезной для «Квартала». Артисты подняли в ней тему трудностей, через которые прошла наша страна, и которые ее закалили.
«В этом году нашей стране исполнилось 30 лет. За это время мы много с вами прожили, но мы продолжаем упорно идти к своей мечте. Мы летим к ней, расправив крылья», - произнес перед песней Кошевой.
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«Нам пора бы, по сути,
На перепутье что-то уже решить
Ехать или остаться,
Бить или здаться,
Врать или честно жить», - процитировали отрывок из песни в подписи к видео.
Украинцы признались, что это выступление их растрогало, а некоторых даже довело до слез.
«Песня красивая и очень сильная была. Пробивает до слез», «Мурашки по спине, сильно!», «Вы просто пробираете до слез», «Так сильно о правде сказано», «Каждая песня прямое попадание! спасибо за ваше творчество», - пишут люди.
Напомним, Кравец удивила внешностью без привычного грима и прически.
Как сообщала Politeka, Кошевой из «Квартал 95» отхватил после нового фото с дочерью.
Также Politeka писала, что малолетняя дочь и жена звезды "Квартал 95" Ткача заставили его кричать от страха.