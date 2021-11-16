Евгений Кошевой, Елена Кравец и другие артисты Студии «Квартал 95» растрогали зрителей словами о трудностях, которые пережила Украины за годы своего существования.

Как пишет Politeka.net, на странице «Квартала» в Инстаграм появилось видео эффектного выступления юмористов.

В «Вечернем Квартале» Евгений Кошевой, Елена Кравец, Юрий Ткач, Александр Пикалов, Степан Казанин, Юрий Крапов и Владимир Мартынец исполнили песню, посвященную Украине, которая в этом году отпраздновала свое «30-летие».

Композиция получилась на удивление серьезной для «Квартала». Артисты подняли в ней тему трудностей, через которые прошла наша страна, и которые ее закалили.

«В этом году нашей стране исполнилось 30 лет. За это время мы много с вами прожили, но мы продолжаем упорно идти к своей мечте. Мы летим к ней, расправив крылья», - произнес перед песней Кошевой.

«Нам пора бы, по сути,

На перепутье что-то уже решить

Ехать или остаться,

Бить или здаться,

Врать или честно жить», - процитировали отрывок из песни в подписи к видео.

Украинцы признались, что это выступление их растрогало, а некоторых даже довело до слез.

«Песня красивая и очень сильная была. Пробивает до слез», «Мурашки по спине, сильно!», «Вы просто пробираете до слез», «Так сильно о правде сказано», «Каждая песня прямое попадание! спасибо за ваше творчество», - пишут люди.

Напомним, Кравец удивила внешностью без привычного грима и прически.

Как сообщала Politeka, Кошевой из «Квартал 95» отхватил после нового фото с дочерью.

Также Politeka писала, что малолетняя дочь и жена звезды "Квартал 95" Ткача заставили его кричать от страха.