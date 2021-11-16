Актриса и юмористка из "Квартал 95", Елена Кравец, попала в объектив камеры в виде, в котором ее не привыкли видеть - звезда была почти в домашнем - без привычной укладки и платья.

Елена Кравец считается в Украине одной из самых красивых и стильных звезд, пишет Politeka.net. На сцене артистку чаще всего видят с красивой укладкой и вечернем платье.

В этот же раз звезду "застукали " в Ивано-Франковской области без привычного грима и прически, а для прогулки она выбрала почти домашний вид - спортивный костюм.

Звезда сфотографировалась с поклонниками и знакомыми.

Примечательно, что артистка была со своим мужем, Сергеем.

Пост с фото собрал сотни лайков и немного комментариев.

"Фото мечты 🙌🙌🙌. Леночку люблю невероятно сильно ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️, королева 🔥🔥🔥", - написала одна из пользовательниц сети.

Отметим, Елена Кравец старается правильно ухаживать за собой, поэтому прекрасно выглядит в свои 44 года.

Звезда любит массажи, обращает внимание на новые технологии в сфере косметологии, и регулярно занимается спортом.

Артистка призналась, что не ограничивает себя в блюдах, но придерживается правила: "ешь вкусно, но мало".

Напомним, что Елена Кравец решила сменить амплуа, "поработав" с голливудскими звездами

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