Известная украинская актриса и звезда "Квартал 95" Елена Кравец показала яркие кадры с отдыха в Карпатах, куда отправилась с мужем.

Как сообщает Politeka.net, популярная юмористическая актриса из "Квартал 95" Елена Кравец, которая недавно похвасталась, что получила новую работу – роль в полнометражном фильме, перед съемками решила отдохнуть. В своих Instagram-сторис звезда поделилась кадрами из апартаментов высоко в горах, на которых также можно увидеть ее мужа.

По словам Елены, это место высоко в горах можно арендовать для отдыха в тишине, вдали от городской суеты. Гостеприимные хозяева в сами живут там и всегда рады туристам. Похоже, такой вид отдыха выбрала для себя и актриса, приехав с мужем высоко в карпатские горы.

На кадрах, которые показал Кравец можно увидеть, как необычно обустроен дома, а еще из его окон открывается просто фантастический вид на осенние горы. По словам артистки, хозяйка дома очень творчески подошла к интерьеру и заполнила пространство интересными деталями.

"Очень уютная атмосфера. Есть собаки, есть кошки", - отмечает звезда.

"Я планирую сюда еще вернуться потому что этот вид, он завораживающий абсолютно. И мне кажется что, так отдохнуть как здесь, редко где еще возможно", - говорит Лена в сторис.

Напомним, Довольная Елена Кравец за штурвалом предстала в неожиданном амплуа: "Капитанша".

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