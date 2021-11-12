Актриса и юмористка из "Квартал 95", Елена Кравец, попробовала себя в новом амплуа и теперь задумалась над вопросом о сбывшейся мечте поработать с гениями.

Елена Кравец пробует себя в разных ролях, ведь она давно стала в Украине одной из самых популярных актрис, пишет Politeka.net.

В этот раз артистка попробовала себя в озвучке. Теперь голосом звезды "Квартал 95" заговорила Оливия Колман в фильме "Кошачьи миры Луиса Вейна".

Об этом Кравец сообщила в своем посте в Инстаграм. Примечательно, что актриса задумалась, сбылась ли ее мечта поработать с гениями кино.

"Тебе выпал счастливый билет, и ты впервые в жизни пробуешь себя в дубляже кино, и пусть даже, оставаясь голосом за кадром, являешься голосом самой Оливии Колман 🤦‍♀️ в фильме с Бенедиктом Камбербетчем в главной роли…

Можно ли считать мечту поработать вместе с этими гениями своей профессии сбывшейся? Или мечтать дальше? Или просто сходить в кино и успокоиться?)))", - написала Кравец.

Почти за час публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев:

"Это огонь 🔥", "Самая красивая ❤️🥰", "Супер ! Всегда приятно слышать в дубляже голоса наших любимых артистов !😉 Надеюсь на украинском?))) Это всегда веселее ❤️", "Надо мечтать и дальше 🙌 Но даже так поработать с Камбербетчем 🎉 для меня было бы уже исполнение мечты 😍🙌🔥".

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