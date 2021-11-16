Колишній соліст групи "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородній) нерідко змінює зачіски, привносячи якесь розмаїття - на новому відео артист вирішив також по-новому здивувати зовнішністю.

Відомий артист нерідко змінює зачіски, передає Politeka.net. Після розпаду "Время и Стекло" Позитив став робити це частіше.

Співак ходив з довгою чолкою, але на новому відео здивував шанувальників - Олексій з'явився з короткою чолкою й в окулярах.

Користувачі Мережі оцінили кадри, помітивши, що співак змінив зовнішність.

"Зачіска😍 😍 😍"," кращий🔥 🔥 😍 😍", " який гарний😍"," аооаоаоооооа яка зачіска😍 😍"," зачіска топ🔥", " нова стрижка). уууу"," який ти класний👼 🏼", "пісня бомба, зачіска топова😍 🔥 🔥 🔥 🔥", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, група "Время и Стекло" розпалася в 2020 році, колектив проіснував 10 років.

Надя Дорофєєва стала займатися сольною кар'єрою, а Позитив продовжив роботу в групі MOZGI.

За словами продюсера Потапа, Надя Дорофєєва дозріла на свій сольний проект, а Позитив – крутий композитор і автор, тому вони вже давно були готові змінюватися.

Після розпаду продюсер вирішив закрити групу, не набираючи інших учасників.

Нагадаємо, що Позитив з "Время и Стекло" різко помолодшав без Дорофєєвої

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