Алексей Потапенко и Алексей Завгородний сняли забавное видео, которым готовят поклонников к релизу своего нового хита "Завтра".

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель и продюсер Потап опубликовал в своем Instagram забавное видео, на котором появился вместе со своим другом и коллегой Алексеем Завгородным (Позитив). Судя по ролику и треку, который звучит на фоне, группа Mozgi готовит украинцам яркий новогодний хит.

В ролике оба Алексея запечатлены, видимо, в студии звукозаписи, где готовят свои треки. Сначала в кадре появляется Позитив в темной кофте и розовых очках, который напевает новую песню и пританцовывает. А затем "выныривает" Потап в яркой желтой шапке, который также напевает. Еще через мгновенье парни меняются своими аксессуарами – Потап танцует в розовых очках, а Позитив в его желтой шапке.

Поклонники тут же принялись комментировать забавное видео: "В какой-то момент очки, которые были у Позитива, появились у Потапа. Кто это заметил?", "Очень нравится ваш трек. Вместе танцуем и поддерживаем Вас!", "Обязательно будет лучше", "Танцуем вместе с вами!", "Тусим!", "Не, ну трек топ", "Качает".

Напомним, Бывшая жена Позитива из "Время и стекло" Андрийчук призналась, почему не смогла родить ребенка: "Леша знал, что я...".

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