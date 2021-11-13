Бывший муж Ирины Горовой Алексей Потапенко (Потап), который сейчас женат на Насте Каменских, показал, как проводит время с сыном от первого брака.

Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко с 1999 по 2014 год был женат на Ирине Горовой. У Ирины была дочь Наташа от первых отношений, которую воспитывал Алексей. Также в браке с Потапом появился сын Андрей, которому сейчас 13 лет. Потап давно уже развелся и женился на партнерше по дуэту Насте Каменских. Но продолжает тепло общаться со своей бывшей супругой, Наташей и Андреем. Алексей сейчас активно строит сольную карьеру под псевдонимом ПТП, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным.

На новых кадрах Алексей показал, как развлекается с сыном. Потапенко поставил свой новый трек ZAVTRA, под который зажигал с Андреем.

На кадрах Алексей был в толстовке и бейсболке, после чего появился сын, который продолжил танец. Кадры получились интересными и динамичными.

Фанаты посмотрели видео более 11 тысяч раз и написали комментарии:

"Песня", "Есть ли второй новогодний трек?", "Давай клипчик новогодний на этот трек. Такая красивая ведь песня) Была бы не против)".

Напомним, Потап и его сын с искаженными до неузнаваемости лицами вызвали много вопросов

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