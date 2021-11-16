Бывший солист группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) нередко меняет прически, привнося некое разнообразие - на новом видео артист решил также по-новому удивить внешностью.

Известный артист нередко меняет прически, передает Politeka.net. После распада "Время и Стекло" Позитив стал делать это чаще.

Певец ходил с длинной челкой, но на новом видео удивил поклонников - Алексей появился с короткой челкой и в очках.

Пользователи сети оценили кадры, заметив, что певец сменил внешность.

"Прическа 😍😍😍", "ЛУЧШИЙ🔥🔥😍😍", "какой красивый 😍", "АООАОАООАОАООА какая причёска😍😍", "Прическа топ🔥", "новая стрижка). уууу", " какой ты классный👼🏼", "Песня бомба, причёска топовая😍🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Отметим, группа "Время и Стекло" распалась в 2020 году, коллектив просуществовал 10 лет.

Надя Дорофеева стала заниматься сольной карьерой, а Позитив продолжил работу в группе MOZGI.

По словам продюсера Потапа, Надя Дорофеева созрела на свой сольный проект, а Позитив – крутой композитор и автор, поэтому они уже давно были готовы меняться.

После распада продюсер решил закрыть группу, не набирая других участников.

Напомним, что Позитив из "Время и Стекло" резко помолодел без Дорофеевой

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