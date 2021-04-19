Бывший солист группы "Время и Стекло" Позитив (Алесей Завгородний) удивил внешностью

Артист не боится экспериментов с внешностью, примеря на себя самые экстравагантные образы, передает Politeka.net. Однако в этот раз певец весьма удивил, похваставшись почти неузнаваемой внешностью.

Дело в том, что много времени Позитив носил усы и бороду, а в этот раз он побрился и резко помолодел.

Кроме этого, привлекала внимание и прическа Алексея - длинная челка прикрывала лоб. Певец улыбался, глядя в камеру, а в посте написал в какой полезной инициативе принял участие.

"Сегодня был очень позитивный день, хоть и погода такэ 🌦@mozgi_group Собрали своих друзей... и каждый из нас посадил свое дерево🌲Я прошу каждого у кого есть возможность, присоединиться и посадить свое дерево! Ощущения будто медитировал целый день) Всем добра и улыбок! 🍃🌷", - написал Завгородний.

Бывшая коллега артиста Надя Дорофеева из группы "Время и Стекло", которая распалась в марте 2020 года, не выдержала и отреагировала на фото певца.

"Что за молодость?)))", - написала она.

"Какой милашка))))", "Усы: дорогой дневник...✏", "Без усиков такой молодой😍", "Леша из прошлого вышел погулять", "Как будто фотка сделана в 16🔥 краааашш", "Опять усики сбрил", "Ребёнок😍", "Малыш, ты потерялся?😢", - прокомментировали остальные пользователи сети.

Напомним, Позитив выступил в экстравагантном образе на шоу "Липсинк батл". Певец надел белый парик, платье и ботфорты, пародируя Ирину Билык.

Напомним, что Позитив из "Время и Стекло" с длинными волосами стал копией Ирины Билык, огорошив видом: "Вова, пожалуйста..."

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