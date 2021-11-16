Відомий український співак Володимир Дантес розповів, про те, які проблеми можуть виникнути в його шлюбі з Надею Дорофєєвою.
Як пише Politeka.net, артист поділився новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, в 2011 році Дантес познайомився з Дорофєєвою, яка тоді виступала в групі «Время и Стекло». Між виконавцями швидко закрутився роман, а через чотири роки вони зіграли весілля.
Незважаючи на те, що обидва артисти популярні і навколо них завжди багато людей, які приділяють їм увагу, шлюб Володимира і Наді залишається все таким же міцним. Однак, не всі люди в це вірять.
У нових сторіз Дантес розповів про те, як його попередили про можливу проблему.
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"Тільки що на парковці сторож мені сказав, щоб я не відволікався на різні програми і стежив за Надею. Тому що відведуть...Ну все, виходить", - з посмішкою вимовив співак.
Судячи з усього, він вірить своїй дружині, тому не надто боїться такого сценарію.
Нагадаємо, Дорофєєва в латексному костюмі нарвалася на критику після прямого ефіру.
Як повідомляла Politeka, чоловік Дорофєєвої Дантес чесно розповів про своє сумне минуле.
Також Politeka писала, що Дорофєєва з коліна заїхала Дантесу в те саме місце, стривоживши фанів.