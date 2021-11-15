Певица Надя Дорофеева решила подурачиться с мужем Владимиром Дантесом в домашней обстановке, но что-то пошло не так.

Как сообщает Politeka.net, на странице программы "Зірковий шлях" в Instagram опубликовали забавное домашнее видео с Надей Дорофеевой и ее мужем Владимиром Дантесом. Однако, баловство закончилось не очень приятно, поклонники просто в шоке от произошедшего.

В ролике видно Вову, который расслаблено прилег на диван и залипает в телефон. Тут в кадре появляется Надя в домашнем наряде, она забавно двигается и за мгновение решила поприставать к Дантесу. Однако оступилась и нечаянно заехала мужу коленом в пах. Он тут же скорчился от боли, вызвав беспокойство жены. Однако, все это время они весело смеются.

В подпсии к публикации говорится: "Лайфхак, как привлечь внимание мужа. Начинаем неделю с хорошего настроения и курьеза Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса. Оставляйте реакции в комментариях". Пользователи тут же принялись обсуждать ролик: "Подняли настроение", "Надя, возьми себя в руки, не мучай мужа", "Смешно только ей", "Бедняга", "А как же Дадошата? Надеюсь все хорошо", "Костлявым коленом так ему заехала, бедный Дантес. Надеюсь, детей все-таки будут иметь", "Сделала импотентом?!", "Лишила наследства".

Напомним, Надя Дорофеева в латексе оплошала на популярном шоу: "Было лучше, когда пела с Позитивом".

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