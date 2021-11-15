Телеведущая Маша Ефросинина показала мужа Нади Дорофеевой Владимира Дантеса и рассказала много интересного нем, удивив кадрами в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина стала популярной украинской телеведущей. Звезда давно замужем и воспитывает двоих детей. Маша в хороших отношениях с Владимиром Дантесом, певцом и мужем Нади Дорофеевой. Звезды неоднократно пересекались в разных шоу.

На новых кадрах в сторис Инстаграм Маша засняла Владимира, который пришел в леопардовом наряде с эффектным вырезом.

"Будем откровенны, Вова, твое декольте сегодня будет соревноваться с моим. Но дело в другом. Во первых, мы решили не скрывать, что нам классно вместе. А во вторых, мой кореш так быстро распродал все билеты на свой концерт 2 декабря, что не успел меня пригласить. Поэтому ему ничего не осталось, как сделать еще один концерт первого декабря. Пожалуй, не буду ждать приглашение, а куплюс сама", - написала Ефросинина.

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