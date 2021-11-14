Популярная певица Надя Дорофеева, которая является экс-участницей группы "Время и Стекло", показала, чем закончилась для нее неудачная поездка в Египет.
Как передает Politeka.net, недавно 31-летней певице, котрую продюсирует Потап, пришлось отменить запланированный концерт из-за резкого ухудшения самочувствия. Исполнительница попала в больницу с отравлением.
Позже популярная певица призналась, что ей пришлось провести некоторое время под капельницей, и медики не могли установить ее пять раз. Из-за этого у артистки остался огромный синяк на левой руке.
"Египет, я не скучаю", - подписала фото Дорофеева.
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Певица призналась, что панически боится уколов.
Сейчас певица чувствует себя хорошо. Она выступает и регулярно выходит на вязь со своими поклонниками в Инстаграм.
Также Дорофеева рассказала, что ее очень поддержали друзья и помогли пройти это испытание.
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