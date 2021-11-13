Надя Дорофеева - не только певица, а еще она - образец для подражания миллионов украинцев: от умения вести себя на сцене до умения нарядиться.

Как сообщает Politeka.net, недавно Надя продемонстрировала в Instagram стильный лук и покорила фанатов своей красотой. Кроме того, она рассказала об особенностях своего макияжа.

Дорофеева вдохновила поклонников на победы в мире бьюти, правда, для этого бороться ни с кем не нужно. Певица показала фото, где демонстрирует самый трендовый макияж сезона - пробуем вдохновиться для повседневного лука.

"Для меня супер важен ровный тон и как прокрашены ресницы. Люблю, когда они объемные, длинные и, конечно, без комочков", - написала Надя.

На фото Дорофеева демонстрирует идеальную чистую кожу с намеком на тональный крем и нюдовой помады с тушью. Певица распустила волосы и уложила их в природные локоны, она облачилась в серое пальто и выглядит женственно и естественно. Надя светится красотой.

Поклонники заверили Надю, что она выглядит прекрасно и оставили немало лестных слов в ее адрес: "Смотрела на твои очень красивые голубые глаза", "Каждый твой макияж лучше другого", "Роскошная", "Губы шикарные", "Я думала ты Kaylie Jenner - глаза все расскажут".

Не остались в стороне украинские знаменитости, так, под фото можно увидеть комментарии Алексея Дурнева и Игоря Ласточкина.

Стоит отметить, на днях артистка резко попала в больницу, из-за чего пришлось отменить её запланнированный концерт. Причиной госпитализации стало отравление. Сейчас артистка уже дома, и возвращается к привычному ритму жизни.

Напомним, Надя Дорофеева после срочной госпитализации раскрыла свой диагноз, фото из больницы.

Как Politeka писала, срочная госпитализация Дорофеевой: где судья "Голосу країни" сейчас и в каком состоянии.

Также Politeka рассказывала, Владимир Дантес, чья жена Дорофеева оказалась в больнице, признался во вранье.